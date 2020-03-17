Путин подписал указ о проведении 22 апреля голосования по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

На общероссийское голосование вынесен вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».

На встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой Путин заявил, что голосование должно быть проведено не раньше, чем через месяц после издания указа, но можно и позднее: в законе не обозначен крайний срок «в виду непростой эпидемиологической ситуации, которая складывается в мире».

Ранее источники СМИ утверждали, что власти всерьез обсуждают перенос голосования на лето или даже на осень из-за невозможности обеспечить явку в случае острой фазы эпидемии коронавируса и опасности для граждан во время проведения массовых мероприятий. Предполагалось, что плебисцит могут совместить с выборами в регионах 13 сентября, или назначить на 12 июня – День России.

После публикации указа Путина о голосовании его пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что дата может быть изменена: «Было бы нелогично подписать указ с открытой датой <..> При необходимости и в случае неблагоприятного развития ситуации [c коронавирусом в России] возможно эту дату передвинуть вправо».

Накануне Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию. Пакет поправок также поддержали парламенты всех 85 регионов, Совет Федерации и Госдума, а Путин подписал документ. В него вошли определения брака как союза мужчины и женщины, а также упоминание бога и предков. По инициативе депутата Валентины Терешковой в проекте появилась поправка об «обнулении» президентских сроков, которая позволяет Путину вновь стать кандидатом после 2024 года.