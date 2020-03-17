Умер Эдуард Лимонов

Писатель и политик Эдуард Лимонов скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщил депутат Сергей Шаргунов, информацию «Новой газете» подтвердили в пресс-службе его партии «Другая Россия». По данным СМИ, несколько дней назад его экстренно госпитализировали в связи с обострением онкологического заболевания.

Фото: Юрий Самолыго / ИТАР-ТАСС

Он родился в Дзержинске Горьковской области в 1943 году, вскоре переехал в Москву, где примкнул к литературной группе «Конкрет» и издавался в самиздате. После эмиграции в 1974-м работал в Нью-Йорке в эмигрантских изданиях и напечатал свои первые произведения — роман «Это я — Эдичка» и сборник «Русское». В эмиграции он написал и другие прославившие его романы — «Подросток Савенко», «Палач» и другие.

В начале 1990-х Лимонов вернулся в Россию и основал Национал-большевистскую партию, которая была запрещена по решению суда. Весной 2003 года его приговорили к четырем годам колонии по делу о покупке оружия активистами НБП, однако через несколько месяцев писатель получил условно-досрочное освобождение.

После этого он также был организатором серии протестных акций «Марш несогласных» за отставку Владимира Путина и «Стратегия-31» в защиту свободы собраний, пытался выдвинуться на президентских выборах 2012 года, а также в 2010 году создал новую партию «Другая Россия» — ей неоднократно было отказано в регистрации.