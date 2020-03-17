В Якутии уволили главу департамента ветеринарии после массового усыпления животных в приюте

Руководителя департамента ветеринарии Якутии Василия Бураева уволили после усыпления животных в пункте передержки на севере Якутска, сообщил глава республики Айсен Николаев. После обнаружения бешенства у одной собаки 3 марта приют поместили на карантин, а вскоре 153 собаки и 48 кошек нашли мертвыми в контейнере.

Николаев не уточняет точную причину отставки чиновника, однако именно его подпись стояла на приказе о введении в марте в столице республики карантина, который допускал «умерщвление всех подозрительных собак и кошек» на территории приюта. Бураев занимал свою должность с осени 2018 года.

После того, как о массовом убийстве животных стало известно, правительство республики проводило свою проверку инцидента, однако не нашло там никаких нарушений. Чиновники заверяли, что собаки и кошки погибли ненасильственной смертью — либо от своих болезней, либо от специальных уколов. При этом они не уточняли, проверяли ли всех их перед эвтаназией на бешенство или нет. Зоозащитники называли это предлогом, чтобы избавиться от животных.