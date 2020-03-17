В Москве перуанского целителя, лечившего аяуаской, приговорили к 7 годам колонии

Московский областной суд приговорил перуанского целителя Даниэля Диас-Струкова, также имеющего гражданство России и Испании, к семи годам колонии строгого режима и штрафу в 300 тысяч рублей за хранение наркотиков. Об этом сообщает ТАСС.

Диас-Струков родился в России, впоследствии он выучился на целителя в Перу и вернулся делиться полученными знаниями с россиянами. Его задержали в 2017 году после того, как он попытался получить посылку из Перу — с отваром «Кровь дракона» (аяуаской).

В составе жидкости экспертиза обнаружила запрещенный в России галлюциноген диметилтриптамин (DMT). Позже в квартире целителя нашли порошок из южноамериканского кактуса Сан-Педро, содержащий в своем составе мескалин, и 2,7 кг муки из листьев коки.

Прокурор просил назначить Диас-Струкову 9,5 лет колонии со штрафом в 400 тысяч и принудительное лечение от наркозависимости. Присяжные признали целителя виновным только в хранении запрещенных веществ и оправдали по обвинению в попытке контрабанды и покушении на сбыт. Подсудимый же свою вину не признавал.