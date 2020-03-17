В России подтвердился коронавирус еще у 21 человека

За сутки коронавирус в России подтвердился еще у 21 человека. Об этом, как передает ТАСС, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Общее число заболевших достигло 114 человек.

По словам Голиковой, десять человек заразились COVID-19 уже в России, остальные 104 – за пределами страны. Пятеро уже выписаны из больниц, у 106 пациентов заболевание протекает в легкой форме, без симптомов.

В общей сложности случаи COVID-19 зафиксированы в 26 российских субъектах, в 15 из них инфекция сегодня подтвердилась впервые. Голикова рассказала, что правительство поставило в регионы 427 тысяч тестов для выявления коронавируса, в стране есть 40 тысяч аппаратов искуственной вентиляции легких. По словам вице-премьера, необходимости проводить тестирование всем гражданам России на данный момент нет.

Читайте также Гречка исчезает в полдень. Как выглядит паника на полках магазинов

Из-за ситуации с коронавирусом в ряде российских регионов введен режим повышенной готовности, в соответствии с которым ограничено проведение массовых мероприятий. Россия также приостановила оформление виз для иностранцев и с 18 марта до 1 мая ограничит въезд для них.