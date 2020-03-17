Россия приостановила оформление виз для иностранцев

Министерство иностранных дел России решило приостановить выдачу всех категорий виз иностранным гражданам в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Все дипломатические представительства и консульские учреждения перестанут принимать документы, оформлять и выдавать визы, в том числе и электронные. Исключение сделают для дипломатов и их семей, членов официальных делегаций и лиц, постоянно проживающих на территории Российской Федерации.

Накануне Россия ограничила въезд в страну иностранцам и лицам без гражданства до 1 мая, а ранее отменила авиасообщение с Евросоюзом и закрыла границы с некоторыми странами, в том числе Беларусью.

По последним данным, в России подтверждено 114 случаев заражения COVID-19. В общей сложности случаи COVID-19 зафиксированы в 26 российских субъектах.