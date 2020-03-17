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Заражено — 190290 (в РФ — 114), смертей — 7525. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом

Украина решила увеличить доплаты медикам и установить уголовную ответственность нарушителям карантина

Политика

Ольга Мусафировасобкор в Киеве

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Верховная Рада провела внеочередное заседание и приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение и распространение в стране коронавирусной инфекции.

Многие депутаты пришли на работу в медицинских масках разного цвета и фасона, вплоть до респираторов, как у строителей — в аптеках по-прежнему сохраняется масочный дефицит.

Парламентарии решили ввести административную и уголовную отвественность за нарушение правил обсервации и умышленное заражение других коронавирусом: нарушителям, чьи действия повлекли за собой гибель людей, грозит лишение свободы сроком до 8 лет.

Также правительство в недельный срок должно установить дополнительные доплаты к зарплатам медицинским и другим работникам, привлеченным  к лечению граждан от  коронавируса — в размере до 200% зарплаты на период осуществления этих мероприятий.

Помимо этого, законопроект предполагает отмену НДС для структур, ввозящих в Украину специализированные медицинские препараты и оборудование, и временный контроль кабмина за ценами на лекарственные средства, товары медицинского назначения, социально значимые товары.

По последним данным, на Украине зафиксированы 7 случаев заражения COVID-19, одна женщина умерла. 

 

Теги:
коронавирус, украина

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