Украина решила увеличить доплаты медикам и установить уголовную ответственность нарушителям карантина

Верховная Рада провела внеочередное заседание и приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение и распространение в стране коронавирусной инфекции.

Многие депутаты пришли на работу в медицинских масках разного цвета и фасона, вплоть до респираторов, как у строителей — в аптеках по-прежнему сохраняется масочный дефицит.

Парламентарии решили ввести административную и уголовную отвественность за нарушение правил обсервации и умышленное заражение других коронавирусом: нарушителям, чьи действия повлекли за собой гибель людей, грозит лишение свободы сроком до 8 лет.

Также правительство в недельный срок должно установить дополнительные доплаты к зарплатам медицинским и другим работникам, привлеченным к лечению граждан от коронавируса — в размере до 200% зарплаты на период осуществления этих мероприятий.

Помимо этого, законопроект предполагает отмену НДС для структур, ввозящих в Украину специализированные медицинские препараты и оборудование, и временный контроль кабмина за ценами на лекарственные средства, товары медицинского назначения, социально значимые товары.

По последним данным, на Украине зафиксированы 7 случаев заражения COVID-19, одна женщина умерла.