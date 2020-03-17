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УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу на 2021 год
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил перенести чемпионат Европы по футболу, который должен был состояться этим летом, на 2021 год, сообщает футбольный союз Норвегии.
Соревнование планировалось провести в июне и июле на 12 стадионах различных стран мира, в том числе на «Газпром Арене» в Петербурге.
Еще на прошлой неделе УЕФА приостановил все предстоящие матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы из-за ситуации с распространением нового типа коронавируса.
Из-за COVID-19 специальные меры приняли и российские спортивные чиновники. Накануне Минспорт рекомендовал приостановить проведение в стране крупных спортивных мероприятий. Все футбольные, хоккейные и баскетбольные соревнования в России прекратятся до 10 апреля. Российский футбольный союз уже приостановил все соревнования под своей эгидой.
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