Первый случай коронавируса подтвержден в Красноярске

Новосибирский Центр «Вектор» и Роспотребнадзор подтвердили наличие коронавируса у красноярца, прилетевшего 15 марта из Австрии (с пересадкой в Москве).

Заболевший – шеф-повар в ресторане–траттории «La Famille» на въезде в коттеджный поселок Сосны, где живет городская знать, и по соседству с усадьбами губернатора Александра Усса и бывшего теневого хозяина города Анатолия Быкова.

В ресторане подтвердили изоляцию своего шеф-повара, заявив, что по возвращении из Европы в Красноярск он в заведение не приезжал и с другими работниками не встречался. В целом, по данным регуправления Роспотребнадзора на 17 марта, из-за подозрения на коронавирус под меднаблюдением на дому находятся 390 жителей края (накануне было 262), всего обследовано 1103 (за день до этого 850).

Режим повышенной готовности ввели в регионе с 16 марта, с 17 по 31 марта школы края для предупреждения распространения коронавирусной инфекции распущены на каникулы, а всем работодателям в регионе «рекомендовано организовать ежедневное измерение температуры тела у работников». Соответствующий указ подписал губернатор.

На этот же период в крае отменены все концерты и спектакли. Между тем, мэрия Красноярска согласовала на 22 марта митинг против обнуления президентских сроков Владимира Путина.

Детсады продолжают работать. Организациям профобразования губернатор рекомендовал с 17 марта перейти на дистанционное обучение, и, как сообщили «Новой газете» в нескольких колледжах, их студентам, как и школьникам, запретили появляться в образовательных учреждениях. Вузы решают самостоятельно, все они перешли на дистанционные формы обучения, но есть существенные различия в категоричности этих форм: где-то «удаленка» касается и студентов, и преподавателей, а где-то последние продолжают сидеть на рабочих местах.

По информации правительства края, дефицита продовольствия в магазинах, ажиотажного спроса, роста цен нет. Личные наблюдения собкора «Новой» это подтверждают, однако людей с доверху набитыми корзинами у касс стало заметно больше. Очевиден дефицит антисептиков и масок. 11 марта краевое УФАС возбудило дело против четырех крупных поставщиков медицинских масок – по их сговору торговая наценка достигала 600%. В крае подготовлено три базы для госпитализации. Для Красноярска закупают 30 дополнительных аппаратов искусственной вентиляции легких.