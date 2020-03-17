Власти Казахстана решили закрыть на карантин Нур-Султан и Алматы 

Власти решили закрыть на карантин столицу Казахстана Нур-Султан и город Алматы. О новых мерах, принятых властями страны для борьбы с распространением пандемии коронавируса, сообщает Tengrinews.kz.

В этих городах будет ограничено движение общественного транспорта, в ночное время он вообще перестанет работать. Кроме того, власти планируют разделить территорию каждого города на сектора, чтобы ограничить передвижения граждан — таким образом, попасть из одного района в другой будет невозможно. По периметрам карантинной зоны будут установлены пропускные пункты.

Кроме того, в городе закроются все торговые центры, рынки и магазины, торгующие непродовольственными товарами.

Жесткие меры власти предприняли после того, как в стране были выявлены 13 случаев заражения коронавирусом. Спустя два дня после выявления первого заболевшего в Казахстане ввели чрезвычайное положение. Еще до появления в стране первого гражданина с COVID-19 в Нур-Султане отменили военный парад в честь 75-летия Победы и ряд других мероприятий.