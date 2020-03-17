В Пензе зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом, сообщили Интерфаксу в пресс-службе губернатора региона.

Заболевшая — местная жительница Александра Никишина — не выезжала за рубеж. Ее госпитализировали 13 марта, когда она обратилась к медикам с жалобами на температуру до 38 градусов и затрудненное дыхание.

На коронавирус женщину проверяли в рамках изучения анализов пациентов с внебольничной пневмонией. У членов ее семьи COVID-19 не обнаружили.

Это 94-й зарегистрированный случай заболевания коронавирусом в России. Накануне COVID-19 подтвердился у пациента из Пермского края. По состоянию на 17 марта коронавирус зафиксирован еще в 12 регионах, наибольшее количество случаев выявлено в Москве.