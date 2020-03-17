Российский футбольный союз решил приостановить все соревнования до 10 апреля 

Российский футбольный союз принял решение временно приостановить все соревнования под своей эгидой из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. О решении исполкома РФС сообщает пресс-служба.

Ограничения вступают в силу с сегодняшнего дня. Все футбольные, хоккейные и баскетбольные соревнования в России прекратятся до 10 апреля. Накануне Минспорт рекомендовал приостановить проведение в стране крупных спортивных мероприятий.

В связи с распространением COVID-19 аналогичные меры предприняли и зарубежные спортивные организации. Например, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил отменить все предстоящие матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы, а в Северной Америке о приостановке сезона объявили Национальная баскетбольная ассоциация и Национальная хоккейная лига. Сегодня УЕФА должен принять решение о проведении или переносе чемпионата Евро-2020.