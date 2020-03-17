Глав регионов обязали ограничить массовые мероприятия и проверить на коронавирус вернувшихся из Европы россиян с симптомами ОРВИ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила губернаторам регионов ограничить проведение массовых мероприятий из-за распространения коронавируса. Постановление опубликовано на портале правовой информации.

О каких именно ограчениях идет речь, не уточняется. Дозвониться в пресс-службу ведомства «Новой газете» не удалось. Власти регионов также должны обеспечить проверку на коронавирус россиян с признаками простудных заболеваний, которые в течение двух недель вернулись из Европы или прибыли оттуда транзитом.

Анализы должны взять и у тех, кто в течение месяца вернулся из зарубежных поездок и обратился за медпомощью с симптомами ОРВИ, либо контактировал с заболевшими COVID-19. Попова также распорядилась организовать во всех субъектах работу по систематическому информированию граждан о возможных рисках заражения коронавирусом и необходимости обращения к врачам при ухудшении состояния.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин в рамках ужесточения мер по борьбе с COVID-19 запретил в столице проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек. Под запрет попали спортивные мероприятия, выставки, лектории, концерты и спектакли. Московские власти также объявили о закрытии с 21 марта по 12 апреля общеобразовательных и спортивных школ.