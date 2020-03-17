Любовь Соболь заявила о своем выдвижении в Госдуму

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила о своем намерении выдвигаться на выборы в Госдуму.

Такое решение Соболь объяснила несогласием с поправками в Конституцию, благодаря которым президент Владимир Путин сможет вновь стать кандидатом после 2024 года.

«Я планирую идти на выборы в Госдуму в 2021 году по Центральному одномандатному избирательному округу Москвы. Чтобы парламент нашей страны работал не ради одного человека, а во благо всех граждан, как это и должно быть», — сказала политик в своем обращении и призвала голосовать против кандидатов от «Единой России».

Сейчас Центральный избирательный округ в Госдуме представляет единоросс Николай Гончар. Он был одним из инициаторов законопроекта о «мерах противодействия на недружественные действия США», а также «закона Димы Яковлева», запрещающего американским гражданам усыновлять российских детей.