Суд в Екатеринбурге освободил из-под стражи программиста Александра Литреева

Свердловский областной суд принял решение выпустить из СИЗО создателя приложения «Красная кнопка» Александра Литреева. Программиста отправили под домашний арест.

«Мама Александра перевела деньги в Фонд Ройзмана, чтобы сгладить его вину перед государством, — заявил «Новой газете» адвокат программиста Алексей Бушмаков. — Кроме того, никаких следственных действий с ним сейчас не проводится. Видимо, поэтому, суд решил изменить меру пресечения».

По словам Бушмакова, дознаватель и прокурор на суде настаивали на том, чтобы оставить Литреева под стражей.

Александр Литреев был задержан в Екатеринбурге 22 февраля. Его заподозрили в приобретении наркотиков без цели сбыта. Он признал свою вину.

Литреев известен как основатель компании Vee Security Россия: во время блокировок Telegram она предлагала пользователям прокси-серверы для обхода блокировок. Программист также является разработчиком приложения «Красная кнопка», с помощью которого можно оповестить друзей и правозащитников о своем задержании.