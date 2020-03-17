Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Заражено — 183322, смертей — 7177. Бот «Новой» считает инфицированных китайским вирусом

Суд в Екатеринбурге освободил из-под стражи программиста Александра Литреева

Общество

Иван Жилинспецкор

 

Свердловский областной суд принял решение выпустить из СИЗО создателя приложения «Красная кнопка» Александра Литреева. Программиста отправили под домашний арест.

«Мама Александра перевела деньги в Фонд Ройзмана, чтобы сгладить его вину перед государством, — заявил «Новой газете» адвокат программиста Алексей Бушмаков. — Кроме того, никаких следственных действий с ним сейчас не проводится. Видимо, поэтому, суд решил изменить меру пресечения».

По словам Бушмакова, дознаватель и прокурор на суде настаивали на том, чтобы оставить Литреева под стражей.

Александр Литреев был задержан в Екатеринбурге 22 февраля. Его заподозрили в приобретении наркотиков без цели сбыта. Он признал свою вину.

Литреев известен как основатель компании Vee Security Россия: во время блокировок Telegram она предлагала пользователям прокси-серверы для обхода блокировок. Программист также является разработчиком приложения «Красная кнопка», с помощью которого можно оповестить друзей и правозащитников о своем задержании.

Теги:
суды, литреев

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera