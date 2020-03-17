Падение на Московской бирже прекратилось после объявления совместных мер правительства и ЦБ

Московская биржа открылась незначительным ростом торгов на фоне первого совместного заявления Центробанка и правительства о поддержке российской экономики в условиях распространения коронавируса. Такие данные приводятся на сайте Мосбиржи.

Сегодня рублю удалось сдержать падение, его стоимость по сравнению со вчерашним днем выросла на 0,99% до 73,92 за доллар, евро стоит сейчас 82,75 рубля по биржевому курсу. Индексы Мосбиржи после открытия торгов подросли на 1,02%, улучшились и котировки «Газпрома» и «Сбербанка» — на 3,54% и 3,47% соответственно.

После вчерашнего падения незначительно отыграла свои позиции нефть марки Brent, с утра за баррель давали 30,94 доллара. «Аэрофлот» же ослабил свои позиции на фондовом рынке, его акции обвалились более чем на 1,5%.

Признаки стабилизации российский фондовый рынок показал после того, как правительство и Центробанк опубликовали список мер поддержки экономики на фоне распространения коронавируса. Среди них — отсрочки взыскания налогов с авиаперевозчиков и туристических компаний, а также возможность отложить платежи за аренду помещений для малого бизнеса, представители которого использую государственную и муниципальную недвижимость.

Кроме того, Банк России объявил о том, что не будет снижать оценку финансового положения для компаний, которые захотят взять кредиты. Эта мера коснется субъектов малого и среднего предпринимательства, а также компаний туристической и авиационной отраслей.

ЦБ и правительство не исключили, что пакет мер поддержки может быть расширен в случае необходимости. На выполнение всех вышеуказанных обязательств правительство направит 300 миллиардов рублей.

Сегодня в России выявлено 93 случая заражения ранее неизвестной болезнью, пять человек уже вылечились, жертв нет. Во многих регионах введен режим повышенной готовности, для профилактики распространения COVID-19 власти приостановили авиасообщение со странами Европы, Китаем, Ираном и Южной Кореей и ввели ряд других ограничительных мер.