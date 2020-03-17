Сбербанк и ФСИН договорились о привлечении к работе осужденных

Сбербанк совместно с ФСИН запустил проект, в рамках которого банк собирается предоставлять рабочие места осужденным. Об этом РБК сообщил замглавы правления Сбербанка Анатолий Попов.

Пилотный проект уже запустили в одном учреждении Новосибирска. В нем участвуют осужденные, у которых лишение свободы заменили на исправительные работы благодаря хорошему поведению. «Они свободно перемещаются по улицам, но живут в организованных исправительных центрах», — уточнил Попов.

Осужденные занимаются работой по документообороту, в числе их задач разметка данных, перевод в электронный формат рукописного текста. По информации «Коммерсанта», новые сотрудники в Новосибирске занимаются обучением искусственного интеллекта распознавать рукописный текст и детали изображения.

Попов рассказал, что они работают в отдельном офисе с компьютерами, не подключенными к интернету и внутренним системам банка. Их зарплата соответствует минимальному размеру оплаты труда и составляет 12 130 рублей. Пилотный проект также предусматривает премии за хорошую работу.

Основной задачей проекта Попов называет решение проблемы занятости осужденных, у которых часто нет возможности зарабатывать более интеллектуальным трудом, а не только физическим.