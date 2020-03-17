Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов объявил об отставке
Глава Московской избирательной комиссии Валентин Горбунов объявил об отставке. ЦИК представит нового председателя комиссии 18 марта, сообщает ТАСС.
«Покидаю свой пост по состоянию здоровья. Я уже на пенсии. Сейчас я в больнице. Кандидатура, которая рассматривается на должность главы Мосгоризбиркома, предложена мной», — уточнил Горбунов.
Агентство напоминает, что ему 66 лет. По информации главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, Горбунова сменит его заместитель Юрий Ермолов.
Горбунов возглавлял Мосгоризбирком с 1995 года. В 2019 году его критиковали из-за недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму. Решение комиссии вызвало в Москве протесты, из-за которых было возбуждено уголовное дело о «массовых беспорядках». Отставки Горбунова требовали как митингующие, так и кандидаты в депутаты от КПРФ, впоследствии с таким заявлением выступали и избранные депутаты городской думы.
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