РПЦ решила не давать целовать крест на службах и использовать ватные палочки для соборования из-за коронавируса

Русская православная церковь приняла решение ужесточить санитарные требования для приходов при проведении богослужений и таинств в связи с распространением COVID-19. В том числе, в храмах временно изменят практику целования креста, говорится в соответствующем документе, утвержденном патриархом Кириллом.

Так, теперь в конце Литургии священникам рекомендовано возлагать крест на голову прихожанах: раньше в конце службы верующие прикладывались к нему губами. Также в патриархии распорядились использовать одноразовые ватные палочки при елеопомазании на всенощных и во время таинства соборования.

Изменения коснутся и таинства Причастия. Его отменять не будут, однако введут дополнительные правила дезинфекции: так, после каждого причастившегося клирики церкви должны будут протереть антисептическим средством лжицу (ложку) и использовать одноразовые салфетки вместо плата. Обычно после причастия верующим предлагается выпить подслащенную воду — теперь подавать ее будут в одноразовых стаканчиках. Служители, раздающие просфоры и антидор, должны будут использовать медицинские перчатки.

В документе отмечается, что ограничения следует воспринимать как исполнение слов Священного Писания: «не искушай Господа Бога твоего». РПЦ также рекомендовала священникам объяснять своим прихожанам, что в случае появления симптомов ОРВИ им следует «ради любви к ближним и заботы о них» воздерживаться от посещения храмов. Приходам также предписано помогать пожилым людям с доставкой на дом продуктов.

РПЦ выпустила эти инструкции на фоне распространения в России нового типа коронавируса. На сегодняшний день в стране выявлено 93 случая заражения, выздоровели пять человек, жертв нет. По данным Роспотребнадзора, в России было проведено более 116 тысяч исследований на наличие COVID-19.