Роскосмос перенес празднование Дня космонавтики на осень из-за коронавируса

Ежегодный концерт ко Дню космонавтики в Государственном кремлевском дворце с участием президента и другие торжественные мероприятия в этот раз отложат из-за пандемии коронавируса, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

По данным агентства, празднование перенесут с 12 апреля на 4 октября — на годовщину запуска первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Официально о новой дате в госкорпорации пока не объявляли.

На фоне вспышки коронавирусной инфекции нового типа ранее также были приостановлены все пуски на космодроме Куру во Французской Гвиане, а на ближайший пилотируемый пуск на Байконуре 9 апреля из-за режима ЧП в Казазстане не будут допущены журналисты.

В Москве с 5 марта по 10 апреля из-за коронавируса действует особый режим: накануне меры пополнились запретом на массовые мероприятия с числом участников больше 50 человек. Из-за этого театры и музеи уже временно прекратили работу, а крупнейшие вузы перешли на дистанционное обучение. С конца этой недели в столице будут закрыты все школы; детские сады продолжат работу.