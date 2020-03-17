Эксперты оценили в 360 миллиардов рублей закрытие международного авиасообщения из-за COVID-19

Российские авиакомпании могут потерять до 360 миллиардов рублей в результате прекращения международных полетов из-за коронавируса. Об этом РБК рассказали эксперты из консалтинговой компании Bain & Company.

По словам специалистов, запрет на полеты за рубеж серьезно ударит по авиакомпаниям, так как обычно они зарабатывают именно на международных рейсах в связи с тем, что полеты внутри страны часто бывают убыточными. Кроме того, закрытие авиасообщения предполагает и снижение потока трансферных пассажиров, что также негативно скажется на благосостоянии перевозчиков.

Несмотря на обещания российского премьера Михаила Мишустина помочь компаниям, работающим в сфере туризма и авиаперевозок, в отрасли на меры поддержки не надеются. Как рассказала Forbes председатель совета директоров S7 Татьяна Филева, компания до сих пор ожидает обещанных президентом Путиным компенсаций за резкий рост цен на топливо в 2018 году и за запрет полетов в Грузию в 2019 году. «Никаких возмещений не было. Поэтому мы уже ни на что не надеемся», — заявила она.

Для оценки потерь из-за прекращения международного сообщения эксперты использовали показатели десяти крупнейших российских перевозчиков, среди которых «Аэрофлот», S7, «Победа», «Уральские авиалинии», Utair и Nord Wind, в период с апреля по декабрь 2019 года. За 2019 год выручка «Аэрофлота» превысила 322 миллиарда рублей благодаря заграничным полетам. Компания S7 35% своих доходов получает за счет рейсов за рубеж.

На фоне распространения новой коронавирусной инфекции Россия закрыла авиасообщение со странами Европы, Китаем, Южной Кореей и Ираном. Многие авиакомпании начали отказываться от полетов за рубеж, так как границу закрывают и другие страны. Так, например, накануне российский лоукостер «Победа» отменил рейсы в Черногорию в связи с решением местных властей. Глава правительства Мишустин пообещал компаниям, работающим в сфере туризма и авиаперевозок, отсрочку налоговых платежей.