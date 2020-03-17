Google, Facebook и Twitter объявили о совместной борьбе с фейками о коронавирусе

Крупнейшие американские интернет-компании и соцсети будут помогать друг другу в борьбе с дезинформацией о коронавирусной инфекции нового типа COVID-19. Об участии в акции объявили Facebook, Twitter, Microsoft и входящая в нее LinkedIn, Google и YouTube, а также Reddit.

«Мы помогаем миллионам оставаться на связи, а теперь совместно противодействуем мошенничеству и распространению заведомо ложной информации о вирусе, размещаем достоверный контент в наших сетях, а также представляем важную новую информацию от правительств стран по всему миру», — говорится в их заявлении.

По последним данным, в мире с конца декабря прошлого года было выявлено больше 180 тысяч инфицированных COVID-19: в марте ВОЗ объявило пандемию вируса, а накануне число заражений за пределами Китая превысило показатели внутри страны.

В начале марта Facebook уже начал удалять посты с теориями заговора о коронавирусе и объявления о продаже медицинских масок, а также предоставил дополнительные бесплатные рекламные объявления ВОЗ. Вместе с Twitter они также стали помечать специальным образом ложную информацию о заболевании и давать ссылки на правительственные ресурсы. При этом СМИ обращали внимание, что бороться с фейками в чатах принадлежащего Facebook мессенджера WhatsApp практически невозможно.

We’re removing known harmful misinformation related to COVID-19, and when someone taps on a hashtag related to COVID-19, we show resources from @WHO, @CDC and local health authorities. pic.twitter.com/Dw2Y8ZwfaI — Instagram Comms (@InstagramComms) March 6, 2020

На фоне вспышки заболевания в Азии сообщалось о распространении вирусов «троянов» под видом уведомлений о коронавирусе. Эксперты в сфере IT-безопасности предупреждали и об англоязычных сайтах, мимикрирующих под ресурсы с информацией о заболевании. В Amazon отчитывались об удалении больше миллиона товаров, которые в описании давали ложные обещания в помощи от нового вируса.