В РАН назвали дату запуска первого за 45 лет российского космического аппарата на Луну

Запуск российского космического аппарата «Луна-25» на поверхность Луны планируется в октябре 2021 года, рассказал на заседании совета РАН по космосу руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов. Его слова приводит РИА Новости.

«Основная дата запуска аппарата намечена на 1 октября, резервная дата — 30 октября 2021 года», — уточнил Митрофанов. Для посадки были выбраны два района в окрестности лунного южного полюса: основной — севернее кратера Богуславского — и резервный — юго-западнее кратера Манцини.

Ранее в полярной области посадок не было, заметил ученый: все аппараты, запущенные на естественный спутник Земли, прилунялись в его умеренных широтах или ближе к экватору. Станция проведет там ряд научных исследований: изучит состав и свойства грунта и исследует полярную экзосферу.

«Название нашего аппарата "Луна-25" продолжает нумерацию отечественных лунных миссий прошлого века», — напомнил Игорь Митрофанов. Так, ее предшественник, советская межпланетная автоматическая станция «Луна-24», была запущена в 1976 году; в истории современной России пока запусков не было. Согласно концепции РАН по освоению Луны, до 2035 года туда отправят космонавтов, а к 2040 года создадут там элементы полноценной базы.