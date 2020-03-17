Что произошло за ночь 17 марта. Коротко

В США прокуроры попросили закрыть дело о вмешательстве в выборы 2016 года против «Конкорда» олигарха Евгения Пригожина. Его продолжение больше не соответствует интересам национальной безопасности, говорится в их ходатайстве. Преследование сотрудников компании продолжится.