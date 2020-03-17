Что произошло за ночь 17 марта. Коротко
«Новая газета»редакция
- После вчерашнего падения цены на нефть начали восстанавливаться: стоимость барреля Brent с поставками в мае повысилась на 5% к закрытию торгов, а главные азиатские биржи открылись с минимальным снижением. Накануне Brent подешевела на 12% до показателей января 2016 года, а главные американские индексы, несмотря на снижение ставки ФРС, из-за опасений рецессии экономики упали на рекордные с 1987 года 12-13%.
- За сутки в мире подтвердились 14 тысяч новых заражений коронавирусом. Если на Китай и Южную Корею приходятся несколько десятков случаев, то в Италии их почти 3600, в Иране 2200, а в Испании 2000. Теперь, по подсчетам ВОЗ, число случаев заражения и смертей внутри Китая стало меньше, чем за пределами страны. Ученые из американского Сиэтла объявили, что перешли к испытаниям вакцины от вируса на людях; в апреле могут начаться тесты еще одного средства.
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В США прокуроры попросили закрыть дело о вмешательстве в выборы 2016 года против «Конкорда» олигарха Евгения Пригожина. Его продолжение больше не соответствует интересам национальной безопасности, говорится в их ходатайстве. Преследование сотрудников компании продолжится.
- Бывший вице-президент США Джо Байден победил на праймериз демократов в штате Вашингтон, где во время кампании 2016 года большинство взял его соперник сенатор Берни Сандерс. Победителя объявили спустя почти неделю после голосования сразу в нескольких штатах 10 марта. Теперь Байден лидирует с перевесом более чем в 150 делегатов; его рейтинги в последние дни почти в два раза выше, чем у Сандерса.
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