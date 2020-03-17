В США прокуроры попросили закрыть дело против компании «Конкорд» Евгения Пригожина

В США представители гособвинения попросили прекратить дело о вмешательстве в президентские выборы в отношении компании «Конкорд менеджмент», которая принадлежит российскому бизнесмену Евгению Пригожину. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на ходатайство прокуроров по делу.

«В свете поведения ответчика, его эфемерного присутствия и иммунитета к справедливому наказанию, а также принимая во внимание риск выдачи средств и техники работы правоохранительных органов […] баланс был нарушен. Продолжение этого преследования уже не отвечает интересам правосудия или национальной безопасности страны», — говорится в документе.

По данным издания, компания использовала судебное разбирательство для получения конфиденциальной информации от прокуроров, чтобы впоследствии «развернуть информационную кампанию» против США.

При этом обвинение не отказывается от преследования 13 физических лиц — граждан России, которые проходят по этому делу. Власти США, считают прокуроры, должны предпринять все усилия для того, чтобы они предстали перед судом.

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В феврале 2018 года спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил связанное с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным «Агентство интернет-исследований» (известно как «Фабрика троллей») распространении ложных сведений, которые могли повлиять на итоги президентских выборов США.

После этого американские власти включили в санкционный список издание, а также бизнесмена Пригожина и связанные с ним компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг», которых обвинили в финансировании схем вмешательства в выборы 2016 года.