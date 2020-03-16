«Призываем всех молиться»: мурманский митрополит отказался выполнять постановление о мерах против коронавируса

Глава Мурманской митрополии Митрофан (Баданин) заявил журналистам, что во вверенных ему храмах вместо мер профилактики коронавируса, перечисленных в постановлении регионального правительства, используют молитву.

Сегодня был опубликован документ за подписью губернатора Андрея Чибиса, который вводит режим в регионе режим повышенной готовности и запрещает мероприятия численностью свыше 50 человек. Отдельным пунктом в нем указана рекомендация «мурманской епархии» (очевидно, имеется в виду митрополия) принять особые меры во время церковных служб для ограничения контактов прихожан при обращении с предметами культа.

Региональному ИА «Би-порт» митрополит Митрофан в связи с этим заявил, что никаких дополнительных мер в храмах области не планируется: «Ограничения не вводятся. Маски не носят, антисептиками не пользуются. Призываем всех молиться». Также церковь не собирается ограничивать число молящихся в храме в соответствии с распоряжением правительства.

По сообщению оперативного штаба при правительстве региона, сейчас в области зарегистрирован один пациент с предварительно положительным тестом на коронавирус, 64 человека находятся в обсерваторе, 98 на самоизоляции.