Макрон объявил о закрытии границ ЕС и Шенгенского пространства с 17 марта из-за коронавируса

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с новым телеобращением к народу по поводу коронавируса. Оно стало вторым за четыре дня.

Французский лидер заявил о том, что разрешены будут только «необходимые перемещения» (покупки и лекарства), а все «необязательные собрания» запретят, за нарушения граждане будут «серьезно наказываться». Макрон призвал делать покупки «с соблюдением дисциплины», в том числе находясь на расстоянии друг от друга в один метр. Также он попросил граждан «не пожимать рук, не обниматься и не целоваться».

Огранчение вступит в силу с 12:00 17 марта по местному времени (14:00 мск). Такси и мотели могут мобилизовать для помощи медперсоналу.

«Гулять, встречаться с друзьями в парке и на улице более не будет возможно. Речь идет о том, чтобы максимально лимитировать контакты, происходящие за пределами дома», — отметил президент Франции.

Макрон также объявил о переносе второго тура муниципальных выборов. Первый тур состоялся накануне, 15 марта. Все реформы в стране также приостановят.

«Мы на войне», — несколько раз повторил Макрон.

Президент Франции напомнил, что с завтрашнего дня границы стран-членов Шенгена будут закрыты как минимум на 30 дней. Он отметил, что находящиеся в них иностранцы, «конечно, смогут вернуться в свои страны».

Все поездки между европейскими странами, в том числе между странами ЕС, тоже будут приостановлены. Французы и француженки, которые сейчас находятся за границей и хотят вернуться, смогут это сделать, отметил Макрон.

Французский лидер пообещал необходимую финансовую поддержку всем гражданам и предприятиям: «Ни одно предприятие не будет поставлено перед риском банкротства. Ни одна француженка и ни один француз не будет оставлен без ресурсов». Также он объявил исключительные меры по отсрочке налоговых и социальных платежей, продлению сроков погашения банковских долгов и государственные гарантии на 300 миллиардов евро на все банковские кредиты, взятые малыми предприятиями.

До телеобращения президент Франции провел большую подготовительную работу. Он провел телефонные переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Европейского совета Шарлем Мишелем, после которых пообещал объявить о «строгих мерах» в ближайшие часы.

Затем была проведенная по инициативе Макрона телефонная конференция лидеров G7, после которой было объявлено о «координации усилий» для принятия мер в ответ на пандемию COVID-19, которая в совместном коммюнике названа «человеческой трагедией и международным санитарным кризисом, который также создает серьезные риски для мировой экономики».

Ответ обещан в виде «умножения усилий для укрепления систем здравоохранения» в странах «Большой семерки» и «на мировом уровне», а кроме того, в виде «тотальной поддержки» ВОЗ (лидеры G7 также призвали лидеров других стран и частный бизнес присоединиться к этим усилиям). Они договорились о координации для скорейшего обмена информацией, касающейся коронавируса и предоставления ее гражданам.

Наконец, заявили о «решимости принять скоординированные действия и сделать все необходимое, используя все инструмента экономической политики», «чтобы восстановить сильный рост экономики G7 и защититься от рисков падения».