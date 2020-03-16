В США начали тестировать вакцину от коронавируса COVID-19. Тестирование проводит Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний, пишет Associated Press.

Первой участницей испытаний, которой вкололи первую дозу вакцины, стала 43-летняя жительница Сиэтла Дженнифер Хэллер. В общей сложности каждый из них должен получить две инъекции с интервалом примерно в месяц.

Исследование должно установить, что вакцина безопасна для человека и что иммунная система реагирует на нее должным образом. Доктор Энтони Фаучи отметил, что даже если текущие испытания будут успешны, вакцина будет недоступна для широкого применения еще в течение года или 1,5 лет.

По всему миру вакцину против COVID-19 разрабатывают десятки исследовательских групп. Планируется, что в апреле в испытаниях приступит Inovio Pharmaceuticals.

Общее число зараженных коронавирусом по всему миру уже превысило 170 тысяч человек, умерших – 6,5 тысяч. Свыше 76,8 тысяч человек выздоровели.