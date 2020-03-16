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Россия решила ограничить въезд для иностранцев до мая из-за коронавируса

Общество

 

Россия с 18 марта до 1 мая запрет въезд в страну иностранцам и лицам без гражданства. Такое решение приняло правительство. 

Запрет не распространяется на:

  • сотрудников диппредставительств и консульств;
  • водителей машин междунарого сообщения;
  • экипажей воздушных, морских и речных судов;
  • поездные и локомотивные бригады международного железнодорожного сообщения;
  • членов официальных делегаций;
  • людей с дипломатическими, служебными и частными визами, выданными из-за смерти близкого родственника;
  • людей, постоянно проживающих в России;
  • людей, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска.

Ранее из-за ситуации с коронавирусом власти ЕС на 30 дней объявили о запрете всех поездок на свою территорию, за исключением неотложных. Под него не попали резиденты Евросоюза, члены семей граждан ЕС, дипломаты, исследователи и врачи, а также поставщики товаров. Россия из-за ситуации с COVID-19 ограничила авиасообщение с Евросоюзом еще 13 марта, оставив лишь рейсы в европейские столицы. Сегодня она объявила и о закрытии границы с Беларусью. 

На территории России подтверждено 93 случая COVID-19. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, четверо заболевших уже выздоровели, 79 человек остаются на стационарном лечении. 

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Теги:
em, граница, россия, коронавирус

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