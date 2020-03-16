Зеленский призвал прекратить пассажирское сообщение между городами Украины из-за ситуации с коронавирусом

Президент Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к гражданам и пообещал максимально часто информировать о том, что делает власть для того, чтобы коронавирус не «расползался» по стране.

Накануне специальным авиарейсом на Украину вернулись более сотни туристов, которые застряли на границе Италии и Словении. Тесты показали отсутствие у них коронавирусной инфекции, но каждый из эвакуированных, сказал президент, обязался находиться на самоизоляции две недели.

Из-за COVID-19 Зеленский предложил следующие меры:

С 17 марта — закрыть предприятия общественного питания, спортивные комплексы, торгово-развлекательные центры. Могут продолжать работу только службы доставки еды, в таком же режиме — еда только навынос — разрешено остаться ресторанам и кафе.

С полудня 18 марта — прекратить междугородное и межобластное авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение, а также остановить метро в тех городах, где оно есть, включая Киев. Внутригородские перевозки будут осуществлять службы такси и маршрутные такси, не более 10 пассажиров в одной машине. В автобусах, троллейбусах и трамваях (они пока продолжат курсировать) должно быть не больше 20 пассажиров в каждом вагоне.

«В ближайшее время ожидаем от министерства финансов и Нацбанка программу кредитных каникул для малого и среднего бизнеса, а также концепцию налоговых изменений», — подчеркнул Зеленский. Министерству охраны здоровья временно остановить все плановые операции, осуществлять только ургентные мероприятия, максимально перепрофилировать медучреждения для приема инфицированных. Укрпочте разработать механизм доставки лекарств для людей пожилого возраста».

Запрещаются все без исключения массовые мероприятия, от крестных ходов до митингов: больше десяти человек собираться нельзя.

В Черновицкой области, где коронавирус проявился впервые в стране, и в Житомирской, где зафиксирована смерть 71-летней пациентки, до того гостившей у родных в Польше, вводится режим чрезвычайной ситуации. Всем гражданам, особенно людям старше 60 лет, президент настоятельно посоветовал оставаться дома, и выходить лишь за продуктами или в аптеку. Пенсионерам, чей доход меньше 5 тысяч гривен (13,9 тысяч в рублей по курсу) обещана доплата в 1 тысячу гривен (2,8 тысячи рублей).

Местные органы власти должны обеспечить бесперебойную работу продуктовых магазинов, аптек, автозаправок, банков, страховых компаний, а также всех предприятий критической инфраструктуры. А вот Рада и правительство продолжат внедрять земельную налоговую и трудовую реформы: «Быстрые реформы — быстрая помощь нашей экономике, без них — экономическая кома».

«Опыт Китая показывает, что непопулярные и жесткие решения побеждают вирус и спасают жизни. Опыт других стран показывает, что мягкотелость и либеральность — это союзники коронавируса.

Будем действовать жестко, безотлагательно, возможно, непопулярно, — ради жизни и здоровья украинцев», — заключил Зеленский.

Предложенный украинским лидером план действий сегодня вечером должно утвердить правительство. На территории страны подтверждено пять случаев COVID-19, женщина в Житомирской области от инфекции скончалась.