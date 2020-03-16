В Челябинске около 100 человек вышли на пикет в защиту арестованного муниципального депутата

Около сотни челябинцев собрались на пикете в защиту арестованной на прошлой неделе муниципального депутата Алеси Субботиной. Собравшиеся требовали измененить ей меру пресечения. Среди участников массового пикета были избиратели Субботиной, экоактивисты, местные общественники и депутаты. Они собирали подписи в поддержку Субботиной и выражали несогласие в связи с нахождением в СИЗО муниципального депутата.

Алеся Субботина – депутат совета депутатов Калининского района. Она стала депутатом, победив на муниципальных выборах в 2019 году кандидата от «Единой России». Ранее Субботина была известна челябинской общественности в качестве экоактивистки, участницы «экологической вахты» против строительства Томинского ГОКа.

Поддержать Субботину пришел в том числе Николай Ольховский – основатель сообщества «Депутат здорового человека» и депутат Калининского районного совета.

«Я сегодня здесь, потому что помещение в СИЗО депутата Субботиной выглядит как демонстрация силы, а не как правосудие. Во-первых, Алеся ни от кого не пряталась и участвовала во всех следственных мероприятиях. Во-вторых, арест Субботиной совпал с задержанием бывшего генерала полиции, обвиненного в коррупции, которого сажают под домашний арест» – сказал Ольховский.

Среди участников пикета оказалась и депутат законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова.

Ольга Мухометьярова. Фото: Александр Шестаков – для «Новой»

«Я против тех мер, которые были использованы в отношении Алеси Субботиной, потому что сегодня мы знаем факты, как бывшие губернаторы Челябинской области использовали миллиардные денежные средства не по назначению, но при этом живут на свободе. В отношении них, никто не принимает никаких мер, чтобы их привлечь к ответственности, а в случае с Алесей мы видим, как суд избирает меру пресечения – арест», – считает Мухометьярова.

Напомним, что на прошлой неделе суд арестовал Алесю Субботину по обвинению в мошенничестве в крупном размере. Ее обвиняют в махинациях с продажей квартир в период работы риелтором в 2011-2015 годах.

Александр Шестаков – для «Новой»