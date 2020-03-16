Российское правительство предложило запретить въезд иностранцам из-за ситуации с коронавирусом

Российское правительство подготовило распоряжение, которое может практически полностью закрыть границу для иностранцев из-за ситуации с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщается на его сайте.

Исключение сделают для работающих в России сотрудников диппредставительств и консульств, членов официальных делегаций, экипажей воздушных, морских и речных судов, бригад поездов и локомотивов, тех, кто постоянно живет в стране или едет на похороны близких родственников.

Источники «Коммерсанта» утверждают, что о практическим полном закрытии границ российские власти объявят 18 марта. С какого числа запрет начнет действовать и сколько он продлится, не уточняется.

Из-за ситуации с коронавирусом власти ЕС на 30 дней объявили о запрете всех поездок на свою территорию, за исключением неотложных. Исключение сделали для резидентов Евросоюза, членов семей граждан ЕС, дипломатов, исследователей и врачей, а также поставщиков товаров. Россия из-за ситуации с COVID-19 ограничила авиасообщение с Евросоюзом еще 13 марта, оставив лишь рейсы в европейские столицы.