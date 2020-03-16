В Петербурге умер сооснователь «Гражданской Обороны» Константин Рябинов

В Петербурге скончался сооснователь группы «Гражданская оборона» Константин Рябинов. Об этом сообщила «Фонтанке» его подруга Ксения Кислицина.

По ее словам, у Рябинова не было серьезных заболеваний. Точная причина его смерти сейчас неизвестна.

Рябинов родился в 1964 году в Омске. До «Гражданской Обороны», основанной в 1984 году, он играл с Егором Летовым в группе «Посев». Из знаменитого коллектива он ушел в 1999 году и занимался сольной карьерой в Петербурге.