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В Петербурге умер сооснователь «Гражданской Обороны» Константин Рябинов

Культура

 

В Петербурге скончался сооснователь группы «Гражданская оборона» Константин Рябинов. Об этом сообщила  «Фонтанке» его подруга Ксения Кислицина.

По ее словам, у Рябинова не было серьезных заболеваний. Точная причина его смерти сейчас неизвестна.  

Рябинов родился в 1964 году в Омске. До «Гражданской Обороны», основанной в 1984 году, он играл с Егором Летовым в группе «Посев». Из знаменитого коллектива он ушел в 1999 году и занимался сольной карьерой в Петербурге. 

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