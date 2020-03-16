В Москве организаторы митинга против обнуления сроков Путина решили перенести его из-за коронавируса

Представители несистемной оппозиции отказались от планов провести 21 марта в Москве на проспекте Сахарова митинг против обнуления президентских сроков, сообщил «Новой газете» пресс-секретарь «Открытой России» Константин Фомин.

Свое решение организаторы митинга объяснили пандемией коронавируса: на Москву сейчас приходятся 53 из 93 обнаруженных в России случаев заражения. В столице с начала марта также действуют особые меры, включающие в себя запрет митингов: по этой причине организаторы получили отказ, когда пытались согласовать его в мэрии.

При этом они призвали власти также перенести всероссийских опрос о поправках с 22 апреля на более позднюю дату. «Во время пандемии коронавируса само "общероссийское голосование", в котором примут участие миллионы людей, будет угрожать их здоровью и жизни», — рассказал Фомин.

Законопроект о поправках в Основной закон, который допускает участие президента Владимира Путина в выборах 2024 года, 16 марта был одобрен Конституционным судом и ожидает подписания президентом Владимиром Путиным (сообщалось, что это произойдет 18 марта — в годовщину присоединения Крыма).

Хотя СМИ 16 марта со ссылкой на источники писали об обсуждении в Кремле возможного переноса голосования на День России 12 июня или всероссийский день голосования в сентябре, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что пока «для альтернативных дат нет никаких объективных показаний».