Путин присвоил Аркадию Ротенбергу звание Героя труда за строительство Крымского моста

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении госнаград за строительство моста через Керченский пролив. Миллиардер Аркадий Ротенберг, принадлежавшая которому компания «Стройгазмонтаж» была генподрядчиком проекта, получил звание Героя труда.

Он, вместе с монтажником Николаем Зайковым из подмосковного филиала «Мостотреста», получил награду с формулировкой «за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста». Другим рабочим и чиновниками вручили орден Александра Невского, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени и другие госнаграды.

«Стройгазмонтаж» назначили генподрядчиком в январе 2015 года, а возведение началось в 2016-м и обошлось в 228,3 миллиарда рублей. Автомобильное движение по мосту запустили в 2018 году, в декабре прошлого года там прошел первый поезд. Движение грузовых поездов еще не было запущено.

Участвовавшие в строительстве Крымского моста компании Ротенберга сообщали, что не смогли заработать на проекте. Сам бизнесмен также говорил, что приступил к нему не ради «зарабатывания денег»: «Он, если позволите, мой вклад в развитие страны». Летом 2018 года из-за возведения моста вместе с другими подрядчиками «Стройгазмонтаж» оказался под санкциями Евросоюза.