Двоим задержанным на акции против политических репрессий у здания ФСБ на Лубянке назначили арест и штраф

Таганский суд Москвы арестовал на 15 суток активиста Евгения Аюрзанаева, задержанного 14 марта во время пикета против политических репрессий у здания ФСБ на Лубянке. Об этом сообщает «Мбх медиа».

Аюрзанаева признали виновным в повторном нарушении правил проведения массовых мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Сам активист утверждает, что в акции не участвовал, а только фотографировал пикеты.

Суд также оштрафовал правозащитницу Ирину Яценку на 20 тысяч рублей за нарушение правил порядка проведения публичного мероприятия (ч. 5 ст. 20.2 КоАП), сообщили «Новой газете» в пресс-службе суда. На заседании она настаивала, что участвовала в одиночном пикете, что не требует согласования с властями. «[Полицейские] сказали, что акция не согласована. После налетели десять человек и задержали меня», — рассказала она.

Задержания на акции против политических репрессий у здания ФСБ начались практически сразу после ее начала. Активисты планировали «оцепить» здание ФСБ живой очередью в поддержку политзаключенных, а также против поправок в Конституцию. По оценкам «ОВД-Инфо», полиция тогда задержала не менее 48 человек.