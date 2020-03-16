Власти ЕС запретили въезд на свою территорию из-за распространения коронавируса

Евросоюз ввел запрет на 30 дней на все поездки на свою территорию, кроме неотложных. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Исключение сделают для резидентов Евросоюза, членов семей граждан ЕС, а также дипломатов. Помимо этого, ЕС не станет ограничивать въезд для исследователей и врачей, прибывающих на территорию союза, а также поставщиков товаров, чтобы избежать продуктового коллапса.

The @EU_Commission presents guidelines on border measures & proposes:



1⃣Green lanes/fast lanes giving priority to essential transport to keep the mobility sector going & ensure economic continuity



2⃣Temporary restriction on non-essential travel to the EU (30 days) pic.twitter.com/9bda9MntF0 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 16, 2020

«Наша система здравоохранения находится под большим давлением. Поэтому страны-члены ЕС предпринимают серьезные меры, чтобы остановить распространение коронавируса. Но они эффективны только в том случае, когда они скоординированы», – объяснила решение фон дер Ляйен.

Россия ограничила авиасообщение с Евросоюзом еще 13 марта, оставив лишь рейсы в некоторые европейские столицы. Запрет на полеты был введен на фоне заявления гендиректора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейеса о том, что Европа стала эпицентром пандемии нового типа коронавируса. На данный момент в ЕС зафиксировано более 50 тысяч случаев заражения, погибли почти 2,5 тысяч человек.