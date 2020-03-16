В Москве запретили массовые мероприятия с участием более 50 человек. Школы временно закроют

Из-за распространения коронавируса в Москве до 10 апреля запретили любые досуговые мероприятия с числом участников более 50 человек. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Под запрет попадают культурные и спортивные мероприятия на улице или в помещениях, а также мероприятия «в сфере выставочной, развлекательной и просветительской деятельности». Речь, по всей видимости, идет о выставках, лекториях, концертах, спектаклях и тому подобном.

Кроме того, Собянин объявил о закрытии с 21 марта по 12 апреля общеобразовательных и спортивных школ, а также учреждений дополнительного образования. «Закрытие школ означает не дополнительные каникулы, а добровольную самоизоляцию на дому», — уточняет мэр. Родителей просят не пускать своих детей в общественные места.

Московские власти рекомендовали москвичам старшего возраста без необходимости не покидать квартиру и при малейших признаках ОРВИ вызывать врача на дом. Для снижения рисков заражения водителей общественного транспорта в автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах временно отменили продажу билетов в салонах.

Собянин добавил, что в течение двух недель соблюдать режим самоизоляции придется гражданам, прибывающим из США, Великобритании, стран Евросоюза, Украины, Беларуси и всех государств Европы, не входящих в ЕС, а также тем, кто живет с такими людьми.