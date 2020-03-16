Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию

Закон о поправках в Конституцию соответствует Основному закону страны. Такой вердикт вынес Конституционный Суд России.

КС не увидел в законе о поправках противоречий с Основным законом страны. Теперь заключение суда незамедлительно направляется президенту Владимиру Путину.

Ранее пакет поправок поддержали парламенты всех 85 регионов, Совет Федерации утвердил это решение, а Путин подписал документ. В него вошли определения брака как союза мужчины и женщины, а также упоминание бога и предков. По инициативе депутата Валентины Терешковой в проекте появилась поправка об «обнулении» президентских сроков, которая позволяет Путину вновь стать кандидатом после 2024 года.

«Конституционный суд считает, что решение от 1998 года по ограничению сроков для Ельцина не опровергает поправку об обнулении, а подтверждает ее возможность», – говорится в заключении КС.

Общероссийское голосование по поправкам должно состояться 22 апреля. При этом источники СМИ утверждают, что власти всерьез обсуждают перенос голосования на лето или даже на осень из-за невозможности обеспечить явку в случае острой фазы эпидемии коронавируса и опасности для граждан во время проведения массовых мероприятий. Не исключено, что плебисцит могут совместить с выборами в регионах 13 сентября, или назначить на 12 июня – День России.

Однако в Кремле утверждают, что перенос голосования по поправкам в Конституцию из-за коронавируса пока не обсуждается.