Цена барреля нефти Brent впервые с зимы 2016 года упала ниже 30 долларов

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent к 16:30 мск опустилась до 29,52 доллара за баррель. Последний раз на таком уровне котировки находились в январе 2016 года – в отдельные дни тогда они доходили около отметки в 26 долларов.

К уровню закрытия предыдущих торгов цена уже упала более чем на 12,5%. Почти на 10%, ниже отметки в 29 долларов за баррель, упала также стоимость американской марки нефти WTI.

На фоне снижения стоимости нефти продолжил падение и курс рубля к главным мировым валютам: доллар США сейчас торгуется по 75,2 рубля (за сутки упал на 2,5 рубля), а евро – по 83,6 рубля (упал на 2,9 рубля).

Падение цен нефти продолжается из-за готовящегося повышения добычи сырья с апреля, а также из-за усиления опасений о замедлении мировой экономики на фоне пандемии коронавируса. Предпринятые американской Федеральной резервной системой и Центробанками других стран экстренные меры стабилизировать рынки после падения 9 марта не смогли.

По этим причинам вскоре после открытия упали главные индексы на фондовой бирже Нью-Йорка: отражающий капитализацию крупнейших компаний индекс S&P 500 – на 8%, а индикатор состояния промышленного сектора, индекс Dow Jones – почти на 10%. Из-за этого в третий раз за последние шесть сессий торги были временно приостановлены на 15 минут.