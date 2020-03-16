СМИ: Трамп пытался переманить немецкую кампанию, разрабатывающую вакцину от коронавируса

Американский президент Дональд Трамп уговаривал немецкую компанию CureVac, разрабатывающую лекарство от нового коронавируса, проводить эти исследования в США, а также эксклюзивно предоставить вакцину стране. Об этом газете Die Welt и агентству Reuters рассказали источники в правительстве Германии.

Глава расположенной в немецком Тюбингене CureVac в начале марта встречался в Белом доме с Трампом и другими чиновниками президентской администрации. По данным СМИ, Трамп предлагал им за доступ к вакцине «крупную сумму денег» (около миллиарда долларов), однако власти Германии в ответ выступили со встречными предложениями, чтобы убедить компанию остаться.

В самой CureVac назвали слухами сообщения о предложениях по покупке самой компании и ее разработок. «Мы создаем вакцину для всех заразившихся, а не для отдельных стран», — заверил руководитель компании-инвестора CureVac. Американские чиновники в свою очередь рассказали The New York Times, что Штаты вели переговоры с несколькими десятками компаний, объявивших о начале разработки, чтобы затем поделиться технологией с остальными странами.