Крупнейшие российские вузы переходят на дистанционное обучение из-за коронавируса

Крупнейшие российские высшие учебные заведения переходят на режим дистанционного обучения в целях профилактики распространения нового типа коронавируса.

Так, на дистанционное обучение перешли МГУ им. Ломоносова, МГТУ им. Баумана, МГИМО, РЭУ им. Плеханова, СПбГУ, ИТМО, Уральский федеральный университет, Новосибирский государственный университет, Дальневосточный федеральный университет и другие.

Накануне с подобной рекомендацией выступило министерство образования и науки. При этом сейчас руководство вузов самостоятельно решает, переходить ли на дистанционную форму обучения.

На данный момент в России выявлено 93 случая заражения коронавирусом, среди них есть и несовершеннолетние. Для борьбы с распространением COVID-19 власти Москвы ввели свободное посещение школ, а в расписание ЕГЭ по всей стране внесут изменения. Сроки досрочной сдачи перенесут, даты экзаменов определят в ближайшее время.