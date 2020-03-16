Число заболевших коронавирусом в России увеличилось до 93. Семеро из них заразились при контакте с инфицированными на территории страны, остальные 86 случаев — завозные, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

При этом четверо пациентов уже выздоровели, на станционарном лечении остаются 79 человек. Двадцать новых случаев за сутки выявили в Москве, по три случая в Петербурге и Самарской области, еще по одному — в Подмосковье, Кировской области, Пермском крае и Коми. Как передает ТАСС, из-за распространения коронавируса еще около 15 тысяч человек находятся под медицинским наблюдением, они абсолютно здоровы.

По словам Голиковой, в стране производится до 100 тысяч тест-систем для выявления COVID-19 в сутки. Вице-премьер пообещала, что тесты распространят во всех субъектах России. Кроме того, находящиеся на больничном под карантином будут получать деньги авансом, чтобы не терять в доходе.

Ранее случаи заболевания коронавирусом были зафиксированы также Тюменской, Калининградской, Липецкой и Белгородской областях, в Забайкалье и Кузбассе. Для информирования граждан о профилактике COVID-19 и опровержения слухов и фейков российские правительство запустило сайт стопкоронавирус.рф. Также вице-премьер Дмитрий Чернышенко анонсировал акцию помощи находящимся на карантине, ее проведет центр Голиковой совместно с Росмолодежью и волонтерами.