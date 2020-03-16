Правительство поручило Росгвардии охранять поля, на которых выращивают наркосодержащие растения

Правительство поручило Росгвардии заниматься контролем за охраной посевов наркосодержащих растений. Распоряжение, подписанное российским премьером Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, у Росгвардии появятся полномочия устанавливать требования к режиму охраны растений, содержащих наркотические или психотропные вещества. Речь идет только о тех растениях, которые предполагается использовать в научных и медицинских целях. Служба должна будет согласовывать свои действия с МВД и Минпромторгом.

Летом прошлого года Госдума одобрила закон, разрешающий выращивать опийный мак, коноплю и другие наркосодержащие культуры для их использования в отечественном производстве лекарств для людей и животных. Документ приняли в рамках развития импортозамещения обезболивающих препаратов.

Как утверждали законодатели, в России зарегистрированы 13 лекарственных препаратов, содержащих опий. Раньше они производились на основе импортных фармацевтических субстанций.