Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Заражено — 173744, смертей — 6680. Бот «Новой» считает инфицированных китайским вирусом

Кремль: перенос голосования по поправкам в Конституцию из-за коронавируса не обсуждается

Политика

3
 

В Кремле пока не обсуждают возможный перенос голосования по поправкам в Конституцию из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Предполагается, что указ о назначении общероссийского голосования по поправкам на 22 апреля должен быть подписан уже на этой неделе.

«Никаких альтернативных дат голосования в настоящий момент не рассматривается, для этого нет никаких объективных показаний», – сказал представитель Кремля.

При этом источники СМИ утверждают, что власти всерьез обсуждают перенос голосования на лето или даже на осень из-за невозможности обеспечить явку в случае острой фазы эпидемии и опасности для граждан во время проведения массовых мероприятий. 

«На фоне общей паники тяжело объяснить необходимость явки в апреле, когда в разных отраслях экономики будут приниматься меры по изоляции и самоизоляции граждан», – говорит собеседник «Открытых медиа», близкий к Кремлю.

Не исключено, что плебисцит могут совместить с выборами в регионах 13 сентября, утверждают источники издания. В свою очередь «Медуза» пишет, что голосование могут перенести на 12 июня – День России.

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
коронавирус, голосование, конституция

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera