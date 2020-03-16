Кремль: перенос голосования по поправкам в Конституцию из-за коронавируса не обсуждается

В Кремле пока не обсуждают возможный перенос голосования по поправкам в Конституцию из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Предполагается, что указ о назначении общероссийского голосования по поправкам на 22 апреля должен быть подписан уже на этой неделе.

«Никаких альтернативных дат голосования в настоящий момент не рассматривается, для этого нет никаких объективных показаний», – сказал представитель Кремля.

При этом источники СМИ утверждают, что власти всерьез обсуждают перенос голосования на лето или даже на осень из-за невозможности обеспечить явку в случае острой фазы эпидемии и опасности для граждан во время проведения массовых мероприятий.

«На фоне общей паники тяжело объяснить необходимость явки в апреле, когда в разных отраслях экономики будут приниматься меры по изоляции и самоизоляции граждан», – говорит собеседник «Открытых медиа», близкий к Кремлю.

Не исключено, что плебисцит могут совместить с выборами в регионах 13 сентября, утверждают источники издания. В свою очередь «Медуза» пишет, что голосование могут перенести на 12 июня – День России.