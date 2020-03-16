В Свердловской области полицейские получили до 4 лет колонии за выбивание у подростков признания в краже под пытками

Синарский районный суд Каменска-Уральского вынес приговор четверым сотрудникам городского отдела полиции № 24, которых подозревали в пытках подростков. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Свердловской области.

Бывший начальник отдела полиции № 24 Алексей Андреев получил три года колонии общего режима. К таким же срокам приговорили оперативников Эмиля Гасанова и Василия Половку. К четырем годам лишения свободы суд приговорил оперуполномоченного Алексея Возчикова.

По версии следствия, летом 2018 года полицейские задержали двоих подростков — молодого человека 17 лет и девушку 15 лет — по подозрению в краже банковской карты у дворничихи.

Подвергшиеся пыткам подростки рассказывали «Новой газете», что в отделении их избивали на протяжении нескольких дней: для этого, в частности, применялась подушка, «в которой лежало что-то тяжелое». В лесу молодого человека, по его словам, заставили копать себе могилу, а его девушку полицейские спрашивали, девственница ли она.

Сами сотрудники полиции обвинения в свой адрес отвергали, однако суд счел их вину доказанной.