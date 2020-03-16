Во Франции католического священника приговорили к пяти годам тюрьмы по делу о педофилии

Во Франции суд города Лиона приговорил к пяти годам лишения свободы 75-летнего священника Бернара Прейна, лишенного сана прошлым летом, по делу о сексуальных домогательствах к подросткам. Об этом сообщает русская служба радиостанции RFI.

Следствие установило, что в 1970-80-х годах священник совершал насильственные действия в отношении нескольких десятков мальчиков от 7 до 15 лет, в том числе щупал и принуждал к оральному сексу. Пострадавшие были в скаутской организации в городе Сен-Фуа-ле-Лион, которую тогда возглавлял Прейн.

По большинству обвинений, среди которых были и изнасилования, сроки давности истекли, и гражданскими истцами на процессе выступали восемь человек. Расследование началось в январе 2016 года после того, как несколько жертв создали ассоциацию «Освобожденное слово» и рассказали в СМИ свои истории — они в свою очередь также легли в основу фильма «Милостью Божьей» Франсуа Озона.

Прейн в ходе расследования признал вину и заявил, что церковное начальство «было в курсе его поведения», но ничего не предпринимало. Из-за этого в марте прошлого года по обвинению в сокрытии сексуального насилия к условному сроку был приговорен архиепископ Лионский кардинал Филипп Барбарен.