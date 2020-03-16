У обвиняемого в оправдании терроризма жителя Архангельской области арестовали счета и землю

Житель города Коряжма Архангельской области Олег Немцев, которого обвиняют в оправдании терроризма за комментарии «ВКонтакте», обнаружил, что на все его счета наложен арест.

Следователь сообщил ему, что арестована и земля, на которой Немцев занимается фермерством, а также участок, на котором он хотел строить дом. При этом Немцеву пояснили, что это сделано для обеспечения возможного штрафа по уголовному делу.

«Новая газета» рассказывала о деле Немцева — гражданского активиста обвиняют в оправдании терроризма за то, что взрыв, устроенный в 2018 году подростком в здании архангельского УФСБ, он расценил не как теракт, а как суицид.

«Штраф по этой статье от 300 тысяч рублей. И землю арестовывают, чтобы было что продать с аукциона, если вдруг я не смогу оплатить штраф. Обжаловать смысла не имеет. Оставят все без изменений. Я уже устал разочаровываться в нашем государстве. Так что все в норме», — прокомментировал Немцев ситуацию «Новой газете».

Сейчас обвинительное заключение по его делу находится в прокуратуре, сам он включен в список Росфинмониторинга. У Олега четверо детей, двое из которых малолетние.