Власти Киева решили ограничить въезд и выезд из города, закрыть кафе и рестораны из-за коронавируса

Власти Киева решили ограничить с 17 марта въезд и выезд из украинской столицы для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом в своем фейсбуке заявил сегодня мэр города Виталий Кличко.

«Городская власть усиливает ограничительные меры в Киеве. Мы должны выиграть время! Мы должны уменьшить шансы вируса на распространение столицей и Украиной! Строгие и своевременные меры являются решающими для сдерживания стремительного распространения вируса COVID-19 на территории столицы», — объяснил решение властей Кличко.

Кроме того, киевский градоначальник объявил о закрытии кафе, ресторанов, торговых центров и спортивных комплексов. В столице Украины продолжат работу только аптеки, а также продуктовые и хозяйственные магазины, банки и автозаправочные станции.

«Город позаботится об обеспечении социально незащищенных групп населения, особенно одиноких пожилых людей продуктами питания и предметами первой необходимости. Их доставят домой», — пообещал мэр.

Ранее власти Украины приняли решение с завтрашнего дня полностью закрыть пассажирское авиасообщение с другими странами. На сегодняшний день в стране зарегистрировано пять случаев заражения COVID-19, из-за болезни на Украине погиб один человек.