На красноярского студента составили протокол за свастику в сохраненном во «ВКонтакте» видео «Я не наци»

В Красноярске полиция составила протокол о демонстрации нацистской символики (ст. 20.3 КоАП) на местного активиста Глеба Марьясова из-за сатирического ролика «Я не наци», которое он сохранил в своих видеозаписях во «ВКонтакте». Об этом «Новой газете» сообщил сам Марьясов.

В своем-телеграм канале он рассказал, что полиция задержала его утром во время занятий в университете. После составления протокола его отпустили до суда, заседание назначено на 17 марта.

Видео, которое вызвало претензии силовиков, снял немецкий проект Bohemian browser ballet. Действие ролика происходит в 1943 году, в нем высмеиваются члены Национал-социалистической немецкой рабочей партии, которые отказываются признавать себя нацистами и правыми радикалами.

Герой видео называет проходящего мимо офицера СС нацистом, а последний начинает отрицать это. «Вот это наглость! Если я состою в Национал-социалистической партии и в СС, это не значит, что я нацист. Я просто обеспокоенный гражданин, которого беспокоит засилие приезжих», — говорит офицер. Он спрашивает местного жителя, является ли, по его мнению, нацистом и фюрер. После положительного ответа он задерживает мужчину. В видео присутствуют два полотна со свастикой.

Как рассказывали «Сибирь.Реалии», в декабре Марьясова задержали за пост с демотиватором, в котором было приглашение на дебаты с членами Либертарианской партии на тему «Консерватизм или прогрессивизм». На картинке было изображение солдат нацистской Германии с комментарием «Это мы идем на дебаты». В итоге активиста оштрафовали на 1,5 тысяч рублей, сказал он в беседе с «Новой».

При этом в начале декабря президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий использовать нацистскую символику и атрибутику в произведениях науки, литературы и искусства без пропаганды нацизма.